Son dakika haber... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haber... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

11.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:33
Son dakika haber... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonda Hakurk ve Avaşin bölgelerinde komandolarca ele geçirilen AT-4 tanksavar silahı, 6 antipersonel mayını, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, roket başlığı, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek, AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 doçka uçaksavar mühimmatı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemelerinin imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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