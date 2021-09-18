Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi (2) - Haberler
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Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi (2)

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için memleketi Muş'ta tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için memleketi Muş'ta tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

Öğlen namazına müteakiben İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu, Zafer Mahallesi'ndeki Lale Camisi bahçesinde düzenlenen törende şehidin cenaze namazını kıldırdı.

Duaların okunmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Tabuta sarılan şehidin nişanlısı Aysun Bozyiğit ve ailesini, askeri erkan teskin etti.

Daha sonra Dere Mahallesi'ndeki şehitliğe götürülen Solak'ın naaşı, burada toprağa verildi.

Mezarlıkta saygı atışının yapılmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ve Muş Valisi İlker Gündüzöz şehidin babası Bedri Solak'a şehit beratını verdi.

Törene, Elazığ 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Necdet Durak, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve kurum amirleri katıldı.

Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi (2)

Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi (2)

Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi (2)

Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi (2)
AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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