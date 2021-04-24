Son dakika haber... Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon (3)

Son dakika haberi: BAKAN AKAR: OPERASYON PLANLANDIĞI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Pençe- Şimşek' ve 'Pençe- Yıldırım' operasyonları hakkında bilgi verdi.

BAKAN AKAR: OPERASYON PLANLANDIĞI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Pençe- Şimşek' ve 'Pençe- Yıldırım' operasyonları hakkında bilgi verdi. Akar, dün akşam saat 17.40'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde kara ateş destek vasıtalarını kullanmak suretiyle harekatın başladığını bildirerek, "Akabinde 19.20'den itibaren hava kuvvetlerimizin uçaklarıyla operasyonu sürdürdük, belirlenen hedeflere yöneldik. Daha sonra oradaki ortamın müsait olduğuna karar verdikten sonra saat 21.00'den itibaren hava hücum harekatımızı yani helikopterlerle komandolarımızı belirlediğimiz hedeflere ulaştırmaya başladık. Bunlar planlandığı şekilde kazasız belasız gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı