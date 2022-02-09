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Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haber: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Irak, PKK, Güncel, Haber

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