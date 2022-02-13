Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA, İsa Toprak - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
AA / İsa Toprak - Güncel