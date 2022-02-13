Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA, İsa Toprak - Güncel
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Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

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