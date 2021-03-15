Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyi Hakurkt'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyi Hakurkt'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

15.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:11
Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyi Hakurkt'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'taki terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıdaki mühimmat ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'taki terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıdaki mühimmat ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin ele geçirilen malzemelere ait görüntüleri de paylaşan Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar denildi:

"Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri sığınak ve barınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 64 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,1 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı, (kullanılmış) 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 7x50 gündüz görüş el dürbünü, 15 çift kar hediği, (kar ayakkabısı) 1 adet metal detektörü, 4 adet 7.5 KW jeneratör, 1 adet 300 W portatif jeneratör, 2 adet jelikan mazot ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyi Hakurkt'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyi Hakurkt'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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