Son dakika haber! Irak'ın kara sınır kapılarından ticari geçişler yeniden başlayacak
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Son dakika haber! Irak'ın kara sınır kapılarından ticari geçişler yeniden başlayacak

Son dakika haberine göre Irak hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan kara sınır kapılarından ticari geçişlerin yeniden başlamasına karar verdi.

Son dakika haber! Irak'ın kara sınır kapılarından ticari geçişler yeniden başlayacak
07.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:55

Irak hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan kara sınır kapılarından ticari geçişlerin yeniden başlamasına karar verdi.

Ulusal Yüksek Sağlık Kurulu Üyesi Ömer el-Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında bir toplantı yaptığını ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığını belirtti.

Bu kapsamda tüm kara sınırlarıyla ticari geçişlerin yeniden başlamasına karar verildiğini ifade eden Kazımi, kararın 12 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacağını ekledi.

Irak'ta 12 Eylül'den itibaren, mart ayında yasaklanan açık ve kapalı alanlardaki sportif faaliyetlerin yeniden başlaması, kapalı olan restoran ve kafelerin yeniden açılmasına karar verilmişti.

Ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 binleri bulmasına rağmen hükümet tarafından alınan önlemler esnetiliyor.

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Kaynak: AA

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