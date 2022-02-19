Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü - Haberler
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Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü

AA, Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü

Son dakika haberleri... Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde İran- Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'a bağlı el-Betha bölgesinde İran- Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı.

Mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti. Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

Irak makamları, yaklaşık 3 bin kilometrekarenin mayınlarla döşendiğini söylüyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Savaş, Mayın, İran, Irak, Güncel, Haberler

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