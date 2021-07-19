Son dakika haber... Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.