Son dakika haber | Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü
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Son dakika haber | Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü

23.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:53
Son dakika haber | Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Son dakika haber... Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yerel medyada yayınlanan habere göre Bağdat'ın güneydoğusundaki "Meştel" bölgesinde patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak etti.

Haberde, patlama sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırının faillerine ilişkin ise detaya yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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