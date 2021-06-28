Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının "egemenlik ihlali" olduğunu duyurdu
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Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının "egemenlik ihlali" olduğunu duyurdu

Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının 'egemenlik ihlali' olduğunu duyurdu
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıkladı.

Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıkladı.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik ABD saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dün akşam Irak-Suriye sınırına düzenlenen ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası anlaşmalara göre Irak'ın egemenliğine ve milli güvenliğine yönelik bariz, kabul edilemez bir ihlaldir." ifadelerine yer verdi.

Irak'ın çıkar sahası olmasının kabul edilmediği kaydedilen açıklamada, bu tür ihlallerin yeniden yaşanmaması için tüm düzeylerde gerekli incelemelerin yapılacağı aktarıldı.

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda milis grubu, ABD'nin Irak-Suriye sınırına düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü bildirmişti.

Saldırıda öldürülenler için akşam saatlerde Bağdat'ta cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu...
Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu...
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Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının "egemenlik ihlali" olduğunu duyurdu - Haberler
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