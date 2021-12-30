Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı, Meclis'i 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapmaya çağırdı - Haberler
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Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı, Meclis'i 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapmaya çağırdı

Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı, Meclis'i 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapmaya çağırdı
AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni parlamentoya 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapma, Meclis Başkanı ve yardımcılarını seçme çağrısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni parlamentoya 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapma, Meclis Başkanı ve yardımcılarını seçme çağrısında bulundu.

Irak haber ajansı INA'ya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Meclis'in ilk oturumunun 9 Ocak'ta yapılması ve oturuma en yaşlı milletvekilinin başkanlık etmesi yönünde talimat verildi.

Kararnamede, oturumda Meclis Başkanı ve iki yardımcısının belirleneceği kaydedildi.

Irak Anayasası'na göre, genel seçimlerin nihai sonuçlarına ilişkin Federal Mahkeme'nin onayının alınması ve kesin sonuçların açıklanmasını takip eden 15 gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'in toplantıya çağrılması gerekiyor.

Irak'ta 10 Ekim'deki seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclis'e 73 vekil göndererek birinci, Takaddum Koalisyonu 37 vekille ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 33 vekille üçüncü olmuştu.

Seçimlerin ardından yaşanan gerginlikler sonrası Irak Yüksek Federal Mahkemesi, pazartesi günü genel seçimlerin sonuçlarını onayladığını bildirmişti.

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AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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