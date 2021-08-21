Son dakika haber... Irak Cumhurbaşkanı, Katar Emiri ile ikili ilişkileri görüştü
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Son dakika haber... Irak Cumhurbaşkanı, Katar Emiri ile ikili ilişkileri görüştü

Son dakika haber... Irak Cumhurbaşkanı, Katar Emiri ile ikili ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Salih, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, kardeş iki ülke arasındaki ilişkiler ve her iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

Bölge genelinde güvenlik ve istikrarı sağlamlaştırmanın önemi vurgulanan görüşmede ayrıca, ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi bölgesel ve uluslararası konular konuşulduğu kaydedildi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 15 Ağustos'ta Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edilerek, Katar Emiri'ne Başbakan Mustafa Kazimi'nin Bağdat Zirvesi'ne katılımı için davetini iletmişti.

Görüşmede Bağdat Zirvesi'ne tam desteğini ifade eden Katar Emiri, zirvenin başarılı olmasına ve belirlenen hedeflere ulaşmasına ilişkin beklentisini aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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