Son dakika haber... Irak Başbakanı Kazımi Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü

Son dakika haberler... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ü ziyaret eden Kazımi, başkent Amman'da Kral 2. Abdullah ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konuları ele alındı.

Kazımi, Ürdün'den önce Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp