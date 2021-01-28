Son dakika haber... Irak Başbakanı, DEAŞ'ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı
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Son dakika haber... Irak Başbakanı, DEAŞ'ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı

28.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:34
Son dakika haber... Irak Başbakanı, DEAŞ'ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika haber... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsısıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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