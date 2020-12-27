Son dakika haber | Irak'a elektrik ihracatı yarın başlıyor
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Son dakika haber | Irak'a elektrik ihracatı yarın başlıyor

27.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:01
Son dakika haber | Irak'a elektrik ihracatı yarın başlıyor

Son dakika haberi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'nin Irak'a 150 megavata kadar elektrik ihracatı yapması için tedarik lisansının tadil edilmesine karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'nin Irak'a 150 megavata kadar elektrik ihracatı yapması için tedarik lisansının tadil edilmesine karar verdi. Buna göre, Irak'a elektrik ihracatı 28 Aralık itibarıyla başlayacak ve 1 Kasım 2021'e kadar sürecek.

Türkiye-Irak arasındaki mevcut 154 kilovolt Silopi (Karkey) Zakho iletim hattı üzerinden izole bölge besleme yöntemiyle Irak'a elektrik ihracatı yapılacak.

İhracat kapasitesi 150 megavat olarak belirlenirken, EPDK, Irak'a ihracat yapmak üzere başvuruda bulunan ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunan tedarik lisansı sahibi Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'ye izin verilmesi yönünde karar verdi.

Bu kapsamda, ihracat 28 Aralık 2020 itibarıyla başlayacak ve 1 Kasım 2021'e kadar söz konusu lisans üzerinden devam edecek.

3 ülkeye ihracat yapılıyor

Öte yandan, Türkiye halihazırda Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan'a elektrik ihracatı gerçekleştiriyor.

Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satı İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Gürcistan'a Borçka- Akhaltsıkhe enerji iletim hattı üzerinden elektrik ihraç ediyor. Yunanistan ve Bulgaristan'a ise enterkonnekte sistem üzerinden elektrik ihracatı yapılıyor.

EPDK verilerine göre, söz konusu ülkelere geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2,8 milyar kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirildi.

"Türkiye, bölgesine enerji veriyor"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, elektrik ihracatına yönelik Türkiye enerji sektörünün son yıllarda gösterdiği atılımın gurur verici olduğunu belirterek başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere bu süreçte emeği olan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin elektrik sisteminin komşularının elektrik ihtiyacını da karşılayacak kapasiteye sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye artık bölgesine enerji veren bir ülke ve sınır ötesi elektrik ticaretimiz artmaya devam ediyor. Bir zamanlar ihtiyacını karşılayabilmek için elektrik ithal eden ülke konumundayken bugün hem yerli kaynaklardan üretimini artıran hem de ürettiğini ihraç eden bir Türkiye var. 2021'de ticaret hacmimizin daha da artacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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