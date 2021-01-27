Son dakika haber! İpsala'da Kovid-19 denetimi

İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin devam ettiği belirtildi.

Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda ekiplerin ilçe merkezi, belde ve köylerde denetim yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İpsala, belde ve köylerinde kaymakamlık ekiplerince temizlik, ilaçlama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Salgın denetim ekiplerimiz sürekli sahada uyarıyor, bilgilendiriyor, denetliyor, dezenfekte ediyor. Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci