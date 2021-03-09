Son dakika haber | IOC, Viktor Lukaşenko'nun Belarus Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'nı tanımayacak
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Son dakika haber | IOC, Viktor Lukaşenko'nun Belarus Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'nı tanımayacak

09.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:15
Son dakika haber | IOC, Viktor Lukaşenko'nun Belarus Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'nı tanımayacak

Bir son dakika haberine göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oğlu Viktor'un, Belarus Olimpiyat Komitesi'nin başkanı seçilmesini tanımayacağını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oğlu Viktor'un, Belarus Olimpiyat Komitesi'nin başkanı seçilmesini tanımayacağını açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamaya göre icra kurulu, 7 Aralık 2020'de geçici yasak getirdiği isimler arasındaki Viktor Lukaşenko'nun başkanlığını ve Dmitry Baskov'un yönetim kurulu üyeliğini tanımayacak. Bu iki isme daha önce verilen IOC organizasyonlarına katılamama cezası da sürecek.

Belarus Olimpiyat Komitesi ile genel sekreteri aracılığıyla irtibat kurulacak.

IOC, 26 yıldır iktidarda bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve komiteye başkanlık yaptığı dönemdeki yönetim kurulunun, ülkedeki sporcuların siyasi ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle olimpiyatlar da dahil tüm IOC organizasyonlarına katılmasını, geçici olarak yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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