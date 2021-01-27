Son dakika haber... IOC, 2020 Olimpiyatları'nın düzenlenmesi için kararlılıkla çalışıyor
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Son dakika haber... IOC, 2020 Olimpiyatları'nın düzenlenmesi için kararlılıkla çalışıyor

27.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:37
Son dakika haber... IOC, 2020 Olimpiyatları'nın düzenlenmesi için kararlılıkla çalışıyor

Son dakika haberi: Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, ertelenen 2020 Tokyo Oyunları'nın başarılı ve güvenli bir şekilde yapılmasına motive olduklarını söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, ertelenen 2020 Tokyo Oyunları'nın başarılı ve güvenli bir şekilde yapılmasına motive olduklarını söyledi.

Bach, IOC Yürütme Kurulu'nun video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yıla ertelendiğini hatırlatan Alman spor adamı, "Tamamen oyunların başarılı ve güvenli bir şekilde yapılmasına motive olduk. Japon hükümeti de dahil tüm taraflar oyunların planlanan tarihte yapılması için kararlı hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde virüse karşı zorlu bir mücadele verildiğini belirten Bach, "Her gün öğreniyoruz. Tam bir kararlılıkla, tüm fiziksel ve zihinsel gücümüzle her gün daha çok çalışıyoruz. Oyunların yapılıp yapılmayacağı konusunda spekülasyon üretmiyoruz, oyunların nasıl düzenleneceği üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bach, basında son dönemde yer alan "B Planı", oyunların yerinin değiştirilmesi ya da iptal edilmesiyle ilgili iddiaları reddetti.

Olimpiyatların hangi aşamada iptal edilebileceğinin sorulması üzerine Bach, "Bizim işimiz oyunları düzenlemek, oyunları iptal etmek değil. Güvenli bir şekilde organizasyonu düzenlemek için gece gündüz çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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