Son dakika haber: İNYA, ilk mağazasını törenle açtı
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Son dakika haber: İNYA, ilk mağazasını törenle açtı

Son dakika haberi... Germencik Belediyesi tarafından Germencik'in tarımsal değerini arttırmak amacıyla kurulan İNYA markasının ilk ürün satış mağazası dualarla hizmete açıldı.

Son dakika haber: İNYA, ilk mağazasını törenle açtı
17.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:04

Germencik Belediyesi tarafından Germencik'in tarımsal değerini arttırmak amacıyla kurulan İNYA markasının ilk ürün satış mağazası dualarla hizmete açıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in göreve gelir gelmez çalışmalarını başlattığı ve 3 ay gibi kısa bir sürede fuar ve organizasyonlara katılacak duruma getirdiği İNYA markasının ilk ürün satış mağazası Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Germencik Belediyesi ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifinin işbirliği ile hayat bulan İNYA markasının ürünleri artık online satışın yanı sıra, ilk mağazasından da temin edilebilecek. İçerisinde 23 çeşit ürün bulunduran İNYA mağazası, haftanın 7 günü 08.30 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

"Uluslararası marka olacağız"

İNYA'nın günden güne büyüdüğüne ve uluslararası boyutta temaslar sağlayan bir marka durumuna geldiğine dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "Germencikli üreticilerimizi ve ilçemizin tarımsal değerini arttırmak adına İNYA markamızı kurduk. Germencik'in en önemli ürünü inciri ve diğer mahsullere katma değer katmak ve bir marka oluşturmak için ilk adımı attık. Bütün ekibimle çalışarak İNYA markasını oluşturduk.Tarımsal kooperatifleri yan yana getirerek çiftçilerimizin ürünlerini dünyaya duyurmak için bir adım attık. Germencik'ten dünyaya açılacağız ve İNYA'yı uluslararası bir marka yapacağız" dedi.

Dualarla birlikte mağazanın açılış kurdelesini kesen Başkan Öndeş, ilk mağazanın Germencik'e hayırlı olmasını diledi. Gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Öndeş'in yanı sıra Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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