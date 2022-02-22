Son dakika haber... İntihar ettiği öne sürülen kadının sevgilisine "kasten öldürme" suçundan dava

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi sevgilisinin intihar ettiğini önü süren şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar ettiği gerekçesiyle sevgilisi T.A, tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, ifadesinde sevgilisi olduğu Sinan'ın intihar ettiğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tüm deliller, taraf beyanları, şikayet ve talepler ile dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde maktul ile şüpheli T.A'nın sevgili oldukları ve şüphelinin 3 Ağustos 2021 tarihinde Sinan'ın çalıştığı iş yerine gelerek bir müddet burada konuştukları, maktulün daha sonra taksiyle ikametine gittiği vurgulandı.

Şüphelinin de kendi aracıyla aynı eve gittiği, ikilinin burada tartıştığı belirtilen iddianamede, şunları kaydedildi:

"Maktul ile şüphelinin telefonda konuştuğu, soruşturma kapsamında tespit edilemeyen bir yerde maktul ile şüphelinin buluştuğu, maktulün şüpheliye ait araca bindiği, Yenişehir Mahallesi 270. Sokak'ta Sinan ile şüpheli arasında tartışma çıktığı, şüphelinin araçta bulunan meyve bıçağı ile maktulü yaraladığı, Elif Sinan'ı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirdiği, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kadının hayatını kaybettiği, şüphelinin, maktulü bıçaklayıp ölümüne sebebiyet vermek suretiyle üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiştir."

T.A, 18 Mayıs 2022'de hakim karşısına çıkacak.