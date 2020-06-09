Son dakika haber: İnternetten 'kozmetik ürün' kılıfıyla kaçak içki satan şebeke çökertildi Son dakika haberleri... İnternetten 'kozmetik ürün' kılıfıyla kaçak içki satan şebeke çökertildi Tuzla'da ürettikleri kaçak içkiyi, kozmetik ürün kılıfıyla internet üzerinden satan şebeke Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

İnternetten 'kozmetik ürün' kılıfıyla kaçak içki satan şebeke çökertildi

İSTANBUL - Tuzla'da ürettikleri kaçak içkiyi, kozmetik ürün kılıfıyla internet üzerinden satan şebeke Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Alkol yapımında kullanılan 47 ton metil alkol ele geçirilen operasyonda 3'ü yabancı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla Modasan Sanayi sitesinde bir işyerinde kaçak içki üreten şebekenin, burada ürettikleri içkiyi kozmetik ürün kılıfıyla internet üzerinden satışını yaptıkları tespit edildi. Fatih'ten verilen 500 şişelik kozmetik ürünü siparişinin takibini yapan Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketine yaptığı operasyonda şişelerin kozmetik ürünü değil kaçak içki olduğunu tespit etti. Ekipler kutuların gönderildiği Tuzla'daki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 47 ton kaçak içki üretiminde kullanılan metil alkol ele geçirildi. Adreste bulunan 3'ü yabancı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA