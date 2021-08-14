Son dakika haber! Inter'den çifte transfer
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Son dakika haber! Inter'den çifte transfer

Son dakika haber! Inter'den çifte transfer
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Son dakika haberi... İtalya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Inter, Bosna Hersekli Edin Dzeko ile Hollandalı Denzel Dumfries'ı kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Inter, Bosna Hersekli Edin Dzeko ile Hollandalı Denzel Dumfries'ı kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Roma'da forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu Dzeko ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

PSV'de forma giyen 25 yaşındaki sağbek Dumfries ise kendisini dört yıllığına Interli yapan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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