Son dakika haber | İnşattan düşen işçi öldü
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Son dakika haber | İnşattan düşen işçi öldü

Son dakika haber | İnşattan düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip 3'üncü kattan düşen Güngör Özmen, yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip 3'üncü kattan düşen Güngör Özmen, yaşamını yitirdi.

Hürriyet Caddesi Askerlik Şubesi yakınlarındaki bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan Güngör Özmen, bugün saat 16.00 sıralarında 3'üncü kattan düştü. Mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güngör Özmen'in öldüğü belirlendi.


Son dakika haber | İnşattan düşen işçi öldü
Son dakika haber | İnşattan düşen işçi öldü
Son dakika haber | İnşattan düşen işçi öldü
Son dakika haber | İnşattan düşen işçi öldü
Son dakika haber | İnşattan düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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