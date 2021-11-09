Son dakika haber! "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni" - Detaylar (1) - Haberler
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Son dakika haber! "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni" - Detaylar (1)

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in insansız kara araçlarını incelemesi ve bilgi alması İnsansız kara araçlarının alanda uygulama görüntüleri ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in insansız kara araçlarını incelemesi ve bilgi alması

İnsansız kara araçlarının alanda uygulama görüntüleri ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni"ne katıldı. (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

Son dakika haber! İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni - Detaylar (1)

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
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