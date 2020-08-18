Son dakika haber | İnsanlık ölmemiş...Temizlik işçisi, çöpte bulduğu yüklü parayı polise teslim etti
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Son dakika haber | İnsanlık ölmemiş...Temizlik işçisi, çöpte bulduğu yüklü parayı polise teslim etti

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da bir temizlik işçisi, çöpte bulduğu 100 bin liradan fazla parayı polise teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

18.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:57

Bursa'da bir temizlik işçisi, çöpte bulduğu 100 bin liradan fazla parayı polise teslim ederek örnek bir davranışa imza attı. Polis ekipleri paranın sahibini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Osmangazi Belediyesi'nde çalışan 57 yaşındaki Habib Çaylı, temizlik yaptığı esnada bir çöp konteynerinin yakınında poşet olduğunu fark etti. Poşetin içinde para olduğunu gören Çaylı, durumu amirine bildirdi. Çaylı, olay yerine gelen amiri ile durumu polise haber verdi. Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisler olay yerine gelerek para destesinin üzerinde ismi yazılan banka ile irtibata geçti. Ardından polis merkezine gelen Çaylı, tutanakla beraber parayı polislere teslim etti. Kendisinin de yakın zamanda kredi çektiği öğrenilen temizlik görevlisi Çaylı'nın bu davranışı herkese örnek oldu.

Uzun süredir Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığını belirten Habib Çaylı, "Osmangazi Belediyesi'nde mevkici olarak temizlik görevlisiyim. Yolları süpürürken kaldırımın kenarında parayı buldum. Hemen çavuşumu çağırdım ve beraber polis merkezine geldik. İşimi çok seviyorum. İşimi sevdiğinden dolayı başka parada gözümüz yok. Biz helal rızık peşindeyiz. Ben de yakın zamanda kredi çekmiştim. Bulduğum para da kredi çekmiş birinin parası olabilir diye düşündüm. Kredi borcum var, ama bu paraya el sürmeyi hiç düşünmedim" dedi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri paranın sahibini bulabilmek için bankalarla yazışma başlattı. Ayrıca para kaybedenlerin Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmaları istendi.

(İHA)

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Son dakika haber | İnsanlık ölmemiş...Temizlik işçisi, çöpte bulduğu yüklü parayı polise teslim etti

Kaynak: İHA

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