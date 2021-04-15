Son dakika haber: İnsan Vakfından İdlib'deki kamplarda yaşayan savaş mağduru ailelere gıda yardımı
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Son dakika haber: İnsan Vakfından İdlib'deki kamplarda yaşayan savaş mağduru ailelere gıda yardımı

Son dakika haber: İnsan Vakfından İdlib'deki kamplarda yaşayan savaş mağduru ailelere gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İnsan Vakfı, ramazan yardımları kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesindeki kamplarda yaşayan savaş mağduru ailelere gıda kolisi dağıtmaya başladı.

İnsan Vakfı, ramazan yardımları kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesindeki kamplarda yaşayan savaş mağduru ailelere gıda kolisi dağıtmaya başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gönderilen gıda başta olmak üzere çeşitli ramazan yardımları, İnsan Vakfınca hazırlanarak İdlib'deki Musaybim, Maarbeelid, Maarzf, Sarmin, Ktiyan, Maarutnasan, İhsim, Elbara, Derssmbol, İblin, Maretaliye ve Muhammbil kamplarına ulaştırıldı.

İnsan Vakfı ekipleri, hazırladıkları gıda kolilerini kamplardaki savaş mağduru ailelere dağıtmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kızılkoca, ramazan boyunca Suriye'nin birçok bölgesinde çeşitli organizasyonlar yapacaklarını, 11 yıldır savaşın mağdur ettiği Suriye halkının yanında olduklarını, bu ramazan ayında da yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Savaş ortamında en temel ihtiyaçların başında ekmeğin geldiğine işaret eden Kızılkoca, "Ramazan ayında da inşallah savaş mağduru ailelerimizi yalnız bırakmayacak, oruçlarını sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde tutabilmelerine yardımcı olacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için İdlib'in çeşitli bölge ve kamplarında gıda kolisi dağıtımlarına ağırlık verdik. Günde 250 aileye gıda kolisi ulaştırılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılkoca, vakfın ramazan yardımlarına katkıda bulunmak isteyen vatandaşların "insanvakfi.org.tr" adresinden veya bankalar aracılığıyla bağışta bulunup ihtiyaç sahiplerine ramazan coşkusu yaşatarak, yetimlerin yüzlerini güldürebileceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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