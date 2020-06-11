Son dakika haber... İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurkan Kuş'u dinledi Son dakika haberlerine göre İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurkan Kuş'u dinledi.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurkan Kuş'u dinledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurkan Kuş, İnsan hakları İnceleme Komisyonu üyelerine Cezaevlerinin Durumu ve Alınan Tedbirler konusunda bilgi verdi. Kuş, 12 Mart 2020 tarihinde Bakanlık bünyesinde korona virüs takip komisyonu oluşturulduğunu belirterek, cezaevlerinde ve tevkif evlerinde Covid-19 salgınına ilişkin olarak çıkabilecek sorunların çözümünde Sağlık Bakanlığı Bilim Covid 19 Bilimsel Danışma Kurulu ile istişare edildiğini ifade etti. Kuş, tüm taşıtların, koğuşların, kütüphaneler, yatakhaneler, ziyaretçi yerleri ve ıslak zeminlerin temizliğinin su ve deterjanla yapıldığını kaydederek, "Kapı kolları, turnike, x-ray geçişleri, musluk başlıkları gibi insanın aklına gelmeyecek detay görünebilecek alanların tamamı günlük olarak belirlenen şartlarda temizlenmektedir. Tüm koğuşlara ücretsiz çamaşır suyu, sıvı sabun verilmiş, verilmeye devam etmektedir. Caza ve İnfaz Kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlüler, ziyaretçi ve personelin salgından korunması, olası pozitif vakalar sonucu salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla tutuklu, hükümlü, personel servisleri nispeten fazla olduğu 15 cezaevine termal kamera kurulumu yapılması sağlanmış, pandeminin ilk gününden itibaren termal kameralarla ateş ölçümü yapılmaya devam edilmektedir. Tüm kurumlarımıza, kuruma giren personel dahil tüm personelin ateşinin ölçülmesi için ateş ölçer aletler alınmış, kullanılmasına devam edilmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA