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Son dakika haber: İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybettiBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın çatısından düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın çatısından düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesinde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta tek başına çalışan Mekin Demirci (37), fırçayı almak için çatıya çıktı. O sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaş ağır yaralanan adamı fark ederek 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan işçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası hastane önünde bekleyen yakınları ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Son dakika haber: İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

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