Son dakika haber: İnşaattan düşen işçi öldü
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Son dakika haber: İnşaattan düşen işçi öldü

25.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:17
Son dakika haber: İnşaattan düşen işçi öldü

Son dakika haber: KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen İbrahim Koçoğlu (43) yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen İbrahim Koçoğlu (43) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan İbrahim Koçoğlu dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, İbrahim Koçoğlu'nun öldüğünü belirledi.Koçoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber: İnşaattan düşen işçi öldü
Son dakika haber: İnşaattan düşen işçi öldü
Son dakika haber: İnşaattan düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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