Son dakika haber! İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber! İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti İzmir'in Buca ilçesinde dört katlı bir binanın birinci katından beton zemine düşen adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde dört katlı bir binanın birinci katından beton zemine düşen adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 11.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/32 sokakta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre dört katlı binanın birinci katında bulunan balkona duvar ören Kemal Demir bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, kafa üstü düştüğü öğrenilen talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Birinci kattan beton zemine düşerek hayatını kaybeden Kemal Demir'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Demir'in çok sayıda yakını olay yerine gelerek cenazeyi almaya çalışırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Demir'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haber! İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haber! İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haber! İnşaattan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

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