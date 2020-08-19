Son dakika haber! İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü
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Son dakika haber! İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü

Bir son dakika haberine göre İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldüGAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Suriye uyruklu Mahmut Muhammet (32), hayatını kaybetti.

19.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:16

İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Suriye uyruklu Mahmut Muhammet (32), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce ailesiyle Suriye'nin İdlib kentinden gelen kalıp ustası Mahmut Muhammet, kalıp çaktığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, 3 çocuk babası kalıp ustasının hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut Muhammet'in cansız bedeni, otopsi için ambulansla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haber! İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü

Kaynak: DHA

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