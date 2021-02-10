Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi

İnşaat maliyetleri Aralık ayında aylık bazda yüzde 2.68 ve yıllık bazda yüzde 25.02 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 3.74, işçilik maliyetleri yüzde 0.20 arttı. Aynı ayda yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 30.34, işçilik maliyetleri yüzde 13.74 arttı.

Bina inşaatı maliyet maliyetleri, aylık bazda yüzde 2.74, bir yıllık bazda yüzde 25,09 arttı. Aylık bazda, malzeme maliyetleri yüzde 3.86, işçilik maliyetleri yüzde 0.18 arttı. Ayrıca, yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 30.48, işçilik maliyetleri yüzde 13.96 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet maliyetleri, aylık bazda yüzde 2.51, yıllık bazda yüzde 24.79 arttı. Aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 3.38, işçilik maliyetleri yüzde 0.27 arttı. Ayrıca yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 29.93, işçilik maliyetleri yüzde 12.96 arttı. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı