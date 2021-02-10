Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi

10.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:33
Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi

Son dakika haberler: İnşaat maliyetleri Aralık ayında aylık bazda yüzde 2.68 ve yıllık bazda yüzde 25.02 yükseldi.

İnşaat maliyetleri Aralık ayında aylık bazda yüzde 2.68 ve yıllık bazda yüzde 25.02 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 3.74, işçilik maliyetleri yüzde 0.20 arttı. Aynı ayda yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 30.34, işçilik maliyetleri yüzde 13.74 arttı.

Bina inşaatı maliyet maliyetleri, aylık bazda yüzde 2.74, bir yıllık bazda yüzde 25,09 arttı. Aylık bazda, malzeme maliyetleri yüzde 3.86, işçilik maliyetleri yüzde 0.18 arttı. Ayrıca, yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 30.48, işçilik maliyetleri yüzde 13.96 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet maliyetleri, aylık bazda yüzde 2.51, yıllık bazda yüzde 24.79 arttı. Aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 3.38, işçilik maliyetleri yüzde 0.27 arttı. Ayrıca yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 29.93, işçilik maliyetleri yüzde 12.96 arttı. (Grafik)

 


Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi
Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi
Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi
Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Osman Kavala Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Burcu Biricik Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İnşaat maliyetleri 2020'de yüzde 25.02 yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:55:23. #1.15#
title