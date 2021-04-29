Son dakika haber | İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs aşısı oldu
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Son dakika haber | İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs aşısı oldu

Son dakika haber | İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs aşısı oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock aşı olduğunu duyurarak, "Aşıyı yaptırdım. 8 dakikada girdim ve çıktım. Hiç acımadı" ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock aşı olduğunu duyurarak, "Aşıyı yaptırdım. 8 dakikada girdim ve çıktım. Hiç acımadı" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 42 yaş ve üzerindekilerin koronavirüs (Covid-19) aşı sırasının geldiğinin duyurulmasıyla birlikte sırasının geldiğine dair mesaj alan Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşı olduğunu duyurdu. Hancock, "Harika, aşıyı yaptırdım. 8 dakikada girdim ve çıktım. Hiç acımadı" ifadelerini kullandı.

Hancock 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, 42 yaş ve üzerindekilerin aşı sırasının geldiğini duyurarak aşı için uygun olan herkesin randevusunu almasını tavsiye etmişti. Ayrıca Hancock, telefonunun yanında olduğunu, kendi sırasının geldiğini belirten mesajı beklediğini ifade etmişti.


Son dakika haber | İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs aşısı oldu
Son dakika haber | İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs aşısı oldu
Son dakika haber | İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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