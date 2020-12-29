Son dakika haber: İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
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Son dakika haber: İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

29.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:40
Son dakika haber: İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

Son dakika spor haberi... İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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