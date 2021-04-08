Son dakika haber... İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto, KKTC'de
Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto'yu kabul etti.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto'yu kabul etti. Tatar, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel