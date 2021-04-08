Son dakika haber... İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto, KKTC'de
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Son dakika haber... İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto, KKTC'de

Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto'yu kabul etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto'yu kabul etti. Tatar, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber... İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto, KKTC'de
Son dakika haber... İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto, KKTC'de
Son dakika haber... İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto, KKTC'de
Son dakika haber... İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto, KKTC'de

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel

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