Son dakika haber | İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi

Son dakika haber | İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, konuk ettiği Sunderland'i 5-1 yenerek yarı finale kaldı.

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, konuk ettiği Sunderland'i 5-1 yenerek yarı finale kaldı.

Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 17, 49 ve 58'inci dakikalarda Eddie Nketiah, 27'nci dakikada Nicolas Pepe ve 90+1'inci dakikada Charlie Patino attı. Konuk ekibin tek golü, 31'inci dakikada Nathan Broadhead'den geldi.

Çeyrek final aşaması, bugün TSİ 22.45'te yapılacak Brentford-Chelsea, Liverpool-Leicester City ve Tottenham-West Ham United maçlarıyla tamamlanacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title