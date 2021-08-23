Son dakika haber... İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde Afganlar ve savaş karşıtları gösteri düzenledi
Son dakika gündem haberi... İngiltere'nin başkenti Londra'da İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan Afganlar ve savaş karşıtları, hükümete savunmasız durumdaki Afganların tamamının Kabil'den çıkarılması çağrısında bulundu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan Afganlar ve savaş karşıtları, hükümete savunmasız durumdaki Afganların tamamının Kabil'den çıkarılması çağrısında bulundu.
Gösteriye, muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Diane Abbott da katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci