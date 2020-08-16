Son dakika haber! İngiltere İçişleri Bakanı Patel: Mülteciler Fransa'daki ırkçılıktan korkuyor Son dakika haberine göre İngiltere İçişleri Bakanı Piri Patel, hükümet içinde gerçekleştirilen görüntülü toplantıda, Fransa'dan İngiltere'ye gelen mültecilerin Fransa'daki ırkçılıktan korktuklarını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Piri Patel, hükümet içinde gerçekleştirilen görüntülü toplantıda, Fransa'dan İngiltere'ye gelen mültecilerin Fransa'daki ırkçılıktan korktuklarını söyledi.

Hükümete yakın bir kaynak tarafından İngiliz basınına yapılan açıklamada, Bakan Patel'in görüntülü toplantıda kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, mültecilerin Fransa'da 'işkence görebilecekleri' ve 'ırkçı bir ülke' olduğuna inandıkları için İngiltere'ye geldiklerini söylediği belirtildi.

"FRANSA'DAKİ IRKÇILIKTAN KORKUYORLAR"

İçişleri Bakanı Patel, muhafazakar milletvekilleri ile yaptığı görüntülü toplantıda, son zamanlarda küçük teknelerde Fransa ile İngiltere arasındaki kanaldan tehlikeli yolculuğa teşebbüs eden mülteci sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade etti. Toplantıya katılan bir milletvekili yaptığı açıklamada "Patel'e mültecilerin Fransa'yı terk edip buraya gelmek için neden bu kadar çaresiz oldukları soruldu. Patel ise bazı mültecilerin ırkçılığın bir sorun olduğuna inandığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA