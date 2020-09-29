Son dakika haber! İngiltere hükümetinden yükseköğrenim için ücretsiz eğitim desteği

Son dakika haberleri... İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, korona virüs nedeniyle işlerini kaybeden işçilerin yeniden eğitim almalarının ve yeni meslekler kazanmalarının hükümet tarafından ücretsiz destekleneceğini açıkladı.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, korona virüs nedeniyle işlerini kaybeden işçilerin yeniden eğitim almalarının ve yeni meslekler kazanmalarının hükümet tarafından ücretsiz destekleneceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, ekonominin Covid-19 nedeniyle sarsıldığını belirtirken hükümetin korona virüs salgını sırasında kaybedilen her işi kurtaramayacağını, ancak insanların yeni iş bulmalarına yardım edebileceğini söyledi. 18 yaş sonrası gidilen eğitim kurumlarının gençlere doğru beceriler kazandırmadığını söyleyen Johnson, üniversiteleri eleştirmediğini ancak birçok öğrencinin üniversiteden sonra kendilerine iş bulamayacak becerilere sahip olarak mezun olduğunu belirtti. Johnson, "Beceri sisteminin temellerini, herkesin eğitim alma ve yeniden eğitim almaları şansına sahip olması için dönüştürüyoruz" ifadelerini kullanarak mesleki ve mesleki olmayan eğitim arasındaki "anlamsız uçurumun" sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

İleri eğitim ve yüksek öğretim arasındaki "sahte ayrımı" sona erdirmek istediğini söyleyen Johnson, ileri eğitim kolejlerinin bazı kurslar için yüksek öğretim finansman sisteminden destek alacağını açıkladı. Johnson, İngiltere eğitim sisteminde lise eğitimine eş değer olan A seviyeye sahip olmayan yetişkinlere İngiltere Ulusal fonundan mesleki kursların ücretsiz olarak sağlanacağını belirtti. Johnson'ın açıkladığı yardım fonunun, 2,5 milyar sterlin değerinde olması bekleniyor.

Johnson: "insanlar mesleklerini değiştirecek"

Başbakan Johnson, önümüzdeki on yıl içinde çok sayıda insanın iş değiştirmek ve becerilerini değiştirmek zorunda kalacağını ifade ederken, yeni eğitim kampları ile, İngiltere'de A seviyesi veya eşdeğer niteliklere sahip olmayan yetişkinlere finanse edilecek üniversite kursu sunulacağını ve bu kurslar için finansmanın Nisan ayından itibaren sağlanacağını belirtti. Johnson yetişkinler için işveren tarafından yönetilen, kısa ve esnek eğitim kursları olarak uygulanacak eğitim kamplarının ilk aşamasının önümüzdeki birkaç hafta içinde West Midlands, Greater Manchester, Lancashire ve Liverpool'da dijital ve siber güvenlik gibi dijital kurslarla başlayacağını belirtti.

Johnson Nisan ayından itibaren geçerli olacak olan eğitimlerin tam listesinin kısa süre içinde açıklanacağını söylerken aynı zamanda Yüksek öğrenim kredilerinin de daha esnek hale getirileceğini ifade etti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı