Son dakika haber | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Filistin'de
Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Mahmud Abbas'ın konuşması Dominic Raab'ın konuşması RAMALLAH - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
25.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:02
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar
Mahmud Abbas'ın konuşması
Dominic Raab'ın konuşması
RAMALLAH - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
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Kaynak: AA