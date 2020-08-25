Son dakika haber | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Filistin'de Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Mahmud Abbas'ın konuşması Dominic Raab'ın konuşması RAMALLAH - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Mahmud Abbas'ın konuşması Dominic Raab'ın konuşması RAMALLAH - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Kaynak: AA