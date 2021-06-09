Son dakika haber! İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz"
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Son dakika haber! İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz"

Son dakika haber! İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: 'Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Irak ziyaretini sürdürüyor. Dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Bakan Raab, buradaki temaslarının tamamlayarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçti. Raab, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

IKBY Başkanı Barzani, İngiltere'nin 1991 yılında Irak'ın kuzeyinde güvenli bölgenin kurulmasında büyük bir rol oynadığını ifade etti. Barzani, İngiltere ile ilişkilerin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede daha da geliştiğini söyledi.

Irak ve IKBY ziyaretinin ülkesinin ikili ilişkileri geliştirmek için verdiği özenden kaynaklandığını dile getiren Bakan Raab ise "Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz" ifadelerini kullandı. Barzani ile Irak ve IKBY'nın istikrarını görüştüklerini aktaran Raab, ülkesinin Irak'a verdiği desteğin süreceğini belirtti. Raab, "IKBY'nin milisler ve terör örgütü DEAŞ'tan gelen tehlikelere karşı koyabileceğine inanıyoruz" dedi. IKBY Başkanı Barzani'yi Londra'ya davet ettiğini söyleyen Raab ayrıca, IKBY Peşmerge güçlerine yardım tahsis ettiğini vurguladı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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