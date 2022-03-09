Son dakika haber! İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı. - Haberler

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Son dakika haber! İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.

Son dakika politika haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, England, Politika, Haberler

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