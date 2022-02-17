Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik... - Haberler
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Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss,

Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, " Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

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