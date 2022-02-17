Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak" dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, " Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğine dair hiç bir kanıt yok. Eğer Rusya işgal yolunu seçerse ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika