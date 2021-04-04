Son dakika haber | İngiltere'den üst düzey kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah'a "tam destek"
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Son dakika haber | İngiltere'den üst düzey kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah'a "tam destek"

Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İngiltere'den üst düzey kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah'a 'tam destek'

Son dakika gündem haberine göre İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı James Cleverly, bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" gerekçesiyle gözaltına alındığı Ürdün'de Kral İkinci Abdullah'a desteklerini ifade etti.

Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı James Cleverly, bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" gerekçesiyle gözaltına alındığı Ürdün'de Kral İkinci Abdullah'a desteklerini ifade etti.

Cleverly, Twitter hesabındaki açıklamasında, "Ürdün'deki olayları yakından takip ediyoruz. Ürdün Haşimi Krallığı, İngiltere için çok değerli bir ortak. Kral Abdullah tam desteğimize sahip." dedi.

Ürdün'deki gelişmeler

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında Ürdün'ün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah'ın bulunduğu bildirilmişti.

Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki sarayında gözetim altında tutulduğu öne sürülürken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik"le suçlamıştı.

Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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