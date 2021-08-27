Son dakika haber... İngiltere'de yapı malzemesi dükkanında yangın

Son dakika haberler... - İngiltere'de yapı malzemesi dükkanında yangın İngiltere'nin Royal Leamington Spa kentinde yer alan bir yapı malzemesi dükkanında çıkan dev yangın sonucu, yanan bine çevresi tahliye edildi, sokaklalar ise geçici olarak trafiğe kapatıldı İngiltere'nin Warwickshire kontluğunda yer alan...

- İngiltere'de yapı malzemesi dükkanında yangın

LONDRA - İngiltere'nin Royal Leamington Spa kentinde yer alan bir yapı malzemesi dükkanında çıkan dev yangın sonucu, yanan bine çevresi tahliye edildi, sokaklalar ise geçici olarak trafiğe kapatıldı

İngiltere'nin Warwickshire kontluğunda yer alan Royal Leamington Spa kentinde bir yapı malzemesi dükkanında çıkan dev yangın yetkilileri harekete geçirdi. Çıkan yangına müdahale etmesi için olay yerine itfaiye, acil durum ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, bina ve çevresi tahliye edildi, çevredeki araç trafiği ise geçici olarak durduruldu. Çıkan yangın nedeniyle dükkandan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söndürme çalışmaları devam ederken bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulunuldu. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında herhangi bir ölü yada yaralı olmazken, bazı bölge sakinlerinin ise binadan yükselen dumanlardan etkilendikleri bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı