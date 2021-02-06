Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm
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Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm

06.02.2021 21:24 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:28
Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 262 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 828 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 262 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 828 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 929 bin 835'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 262 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 828 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 929 bin 835 toplam can kaybı ise 112 bin 92 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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