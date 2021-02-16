Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm

Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 10 bin 386 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 386 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 739 bin 591'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 386 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 336 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 739 bin 591'e, toplam can kaybı ise 94 bin 171'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 251 bin 734 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 393 bin 836 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı