Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm
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Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm

16.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:04
Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm

Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 10 bin 386 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 386 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 739 bin 591'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 386 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 336 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 739 bin 591'e, toplam can kaybı ise 94 bin 171'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 251 bin 734 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 393 bin 836 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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