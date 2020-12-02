Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 648 ölüm
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Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 648 ölüm

02.12.2020 19:28 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:28
Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 648 ölüm

Son dakika haberler: İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 170 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 648 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 170 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 648 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 659 bin 256'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 170 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 648 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 659 bin 256, toplam can kaybı ise 59 bin 699 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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