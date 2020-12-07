Son dakika haber | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm
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Son dakika haber | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm

07.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:19
Son dakika haber | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm

Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 718 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 718 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 737 bin 960'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 718 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 737 bin 960, toplam can kaybı ise 61 bin 434 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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